Belgian Cycling moet nog een onvoorziene wijziging doorvoeren voor het WK wielrennen

"Jammer genoeg zal de geblesseerde Lone Meertens niet kunnen meedoen in de wedstrijden van de dames elite op het WK wielrennen", staat in het bericht van de Belgische wielerfederatie. "Ze zal vervangen worden door Julie Van de Velde, die momenteel bezig is aan een sterke Tour de France Femmes."

Unfortunately, Lone Meertens suffers an injury and will not be able to compete in the @CyclingWorlds Women Elite Road Race 😢



She will be replaced by Julie Van De Velde, who is riding a strong @LeTourFemmes at the moment.#GlasgowScotland2023 #BelgianCycling pic.twitter.com/oCdSURr5xe