Lotte Kopecky zet nog eens stevig de puntjes op de i na kritiek op haar team

SD Worx, de ploeg van Lotte Kopecky, kreeg heel wat kritiek tijdens deze Tour de France Femmes. Maar Kopecky zelf benadrukt dat ze ermee kan leven.

Lotte Kopecky in de eerste rit de vrijheid en de steun van haar ploeg om de rit en het geel te pakken. Maar daarna werd Kopecky nog eens tweede, derde, vierde en nog eens derde. Het zorgde voor kritiek op haar team, die niet genoeg voor haar zou werken.

"Ik voel me goed bij deze ploeg. Mensen mogen zeggen wat ze willen", zei Kopecky na de rit over de Tourmalet bij Sporza. Ze weet dat ze soms tactisch wat vast zit, maar daar kiest ze bewust zelf voor.

"Ik ben niet de renster die de enige leider wil zijn. Het is geven en nemen en daar heb ik voor gekozen", benadrukte Kopecky nog eens. Kopecky wil ook niemand met de vinger wijzen als het gaat om die vele ereplaatsen en gemiste kansen op extra ritwinst. "We wisten dat dit kon gebeuren. Daar hadden we vooraf over gesproken."