🎥 Ondanks discutabele sprint wint Rafal Majka derde rit in Ronde van Polen, Ilan Van Wilder knap vierde

De derde rit van de Ronde van Polen was er een voor de klimmers. Met twee klimmetjes van tweede categorie in het begin de etappe en in de finale nog een klim van 7,8 kilometer aan 3,9 procent en nog een oplopende finish met stukken tot 10%.

Op de laatste klim werden de vluchters gegrepen en was het aan de punchers om hun benen aan te spreken. En opnieuw was Rafal Majka op de afspraak. De Pool toonde zich zondag al met Lennert Van Eetvelt, maar werd door het peloton nog gegrepen.

Deze keer was de timing van de Pool wel perfect in de bijzonder technische en smalle finale. Kwiatkowski drong nog aan, maar Majka ging stevig op wandel met zijn landgenoot en pakte de zege.

Kwiatkowski maakte nog misbaar na de streep, maar Majka werd toch uitgeroepen tot winnaar. Ilan Van Wilder sprintte nog zeer knap naar de vierde plaats. Matej Mohoric blijft leider.

Great bike throw once again by Matej Mohoric but this time it wasn't enough to beat Rafal Majka who won stage 2 of @Tour_de_Pologne . 👏🇵🇱 Kwiatkowski completed the podium, good day for Polish cycling fans. #TDP2023

