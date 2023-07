Ilan Van Wilder (4de) niet te spreken over finale in de Ronde van Polen: "Kamikaze"

Ilan Van Wilder is in de derde rit van de Ronde van Polen knap vierde geworden in de sprint bergop. Maar over de finish was hij niet te spreken.

De finale van de derde rit in de Ronde van Polen was bijzonder bochtig en smal. Door de snelheid reden de renners eigenlijk maar in één lijn achter elkaar. Ilan Van Wilder was er eigenlijk niet over te spreken. "Richting de finish was het kamikaze. Het was echt gevaarlijk, met die afdaling en smalle weg in de laatste kilometers", reageerde Van Wilder bij Wielerflits. Volgens Van Wilder was degene die als eerste door de bocht kwam, ook de winnaar. En zo won Rafal Majka ook. De steile slotkilometer, met stukken tot bijna 10%, was niet echt op het lijf geschreven van Van Wilder. Maar ondanks alles is Van Wilder wel tevreden met zijn conditie. En met het oog op het eindklassement deed hij ook een goede zaak, waar Van Wilder staat nu vierde op 20 seconden van Mohoric. #TdP2023 En principio es Rafal Majka el ganador a la espera de si toman alguna decisión con su movimiento final. pic.twitter.com/ls2bfcsY23 — David Gómez Hidalgo (@davidesportista) July 31, 2023