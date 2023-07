Wielerwereld opnieuw in rouw: talentvolle Magnus White (17) overleden na aanrijding in voorbereiding op WK

De wielerwereld is opnieuw in rouw na het overlijden van een jonge renner. De 17-jarige Magnus White overleefde een aanrijding op training niet.

Magnus White (17) was in zijn thuisstad Boulder in Colorado aangereden door een auto en dat werd hem fataal. White was zich aan het voorbereiden op het WK in Glasgow, waar hij bij de junioren zou deelnemen aan de cross-country in het mountainbiken.

USA Cycling had nog mooie voor White. "Hij werd op jonge leeftijd verliefd op wielrennen door Boulder Junior Cycling. Hij was een rijzende ster in de off-road wielerwereld en zijn passie voor wielrennen kwam duidelijk naar voren in zijn koersen en kameraadschap met zijn teamgenoten."

White was naast mountainbiker ook veldrijder. Hij werd in 2021 nationaal kampioen bij de junioren en nam zowel in 2022 als dit jaar deel aan het WK. Vorig jaar werd hij 25ste in Fayetteville, dit jaar eindigde hij als 20ste in Hoogerheide.