Wout van Aert klaar en duidelijk voor WK-wegrit: "Ik zie twee echte favorieten"

Wout van Aert wil nu eindelijk die gouden medaille op een groot kampioenschap. Maar hij wil zich niet vastpinnen op één scenario.

Remco Evenepoel viel vorig jaar erg vroeg aan op het WK, waardoor Van Aert wat gevangen zat in de groep daarachter. Dit jaar trekken de Belgen met Jasper Philipsen nog met een kopman extra naar het WK.



Maar toch waarschuwt Van Aert. "We mogen niet denken dat we het onder ons zullen verdelen. Er zijn veel concurrenten", zegt hij bij Sporza. Van Aert past dit jaar misschien wel de methode Evenepoel toe door vroeg aan te vallen. En anders heeft hij nog altijd een stevige sprint.



"Ik hoef me dus niet vast te pinnen op één scenario. Er moet ruimte zijn om op het moment zelf te beslissen", zegt Van Aert nog. En Van Aert heeft al een goede herinnering aan Glasgow, hij werd er in 2018 als eens derde op het EK.



De Belgen hebben met Evenepoel, Van Aert en Philipsen dus drie kopmannen, maar Van Aert ziet dus ook andere kanshebbers. "Ik zie twee echte favorieten: Mads Pedersen en Mathieu van der Poel."