Alec Segaert onthult de reden hoe zijn rugzak met internationaal paspoort gestolen werd op de trein

Alec Segaert kan komende woensdag dan toch zijn kansen verdedigen op het WK tijdrijden voor beloften. En dat ondanks zijn problemen met zijn gestolen paspoort.

Er was even paniek bij belofte Alec Segaert (20). Op weg naar de luchthaven van Zaventem werd zijn rugzak met zijn internationaal paspoort gestolen in de trein. En daardoor kon hij niet afreizen naar Glasgow.

Hoe zijn rugzak kon worden gestolen, weet Segaert nog altijd niet. Want hij neemt vaak de trein vanuit West-Vlaanderen naar zijn kot in Leuven. "Vermoedelijk was ik iets te veel met mijn gsm bezig. Ik was een serie aan het bekijken met mijn koptelefoon op", zegt Segaert bij Het Nieuwsblad.

Maar dankzij een spoedprocedure kon Segaert toch nog een nieuw internationaal paspoort aanvragen en vrijdagavond toch nog afreizen naar Glasgow. Het kostte Segaert heel wat geld, maar dat doet er uiteindelijk niet toe. Hij is inmiddels in Glasgow.

Concurrenten voor goud

Ondanks alles heeft Segaert nog vertrouwen in de tijdrit van woensdag, die 36 kilometer lang is. "Het is een heel eerlijk parcours met veel lange stukken rechtdoor en weinig hoogteverschil."

Segaert ziet nog enkele grote concurrenten met onder meer de Italiaan Lorenzo Milesi, de Nederlander Lou van Belle, de Deen Gustav Wang en ook de Belg Jonathan Vervenne.