Jan Bakelants verklapt mogelijk nieuw doel van Wout van Aert dit jaar: "De kans is groot"

Hoe het programma van Wout van Aert er de komende tijd uitziet is nog niet bekend. Maar volgens Jan Bakelants is de kans groot dat Van Aert dit jaar nog een WK rijdt.

Op dit moment staan enkel nog het WK tijdrijden (11/08) en de Renewi Tour (23/08-27/08) op het programma volgens ProCyclingStats. Maar of en welke koersen Van Aert nog rijdt in september en eventueel oktober is nog niet duidelijk.

Vorig jaar reed Van Aert de Canadese koersen van Québec en Montréal, die dit jaar op 8 en 10 september worden gereden. In 2021 reed Van Aert dan weer de Ronde van Groot-Brittannië, dit jaar van 3 tot 10 september.

WK gravel

Maar volgens Jan Bakelants, die soms gaat trainen met Van Aert, heeft Van Aert nog iets anders in gedachten. "Ik denk wel dat de kans groot is dat hij zich aan een WK gravel zal wagen", zegt Bakelants bij Wuyts & Vlaeminck. "Die kans is groot en het is ook geen geheim".

"Maar wat daar de toegevoegde waarde van is, die is ook vrij beperkt", stelt Bakelants nog. "De ploeg moet het toelaten, maar ik denk wel dat hij dat wil. Van der Poel heeft het dit jaar ook al gedaan." Het WK gravel wordt op 7 oktober gereden in Veneto, op dezelfde dag van de Ronde van Lombardije.