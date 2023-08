Wat een spannend WK Mixed Team Relay! Ploeggenote Kopecky komt ten val maar leidt haar land alsnog naar goud

Geen België aan de start, maar het WK Mixed Team Relay bleef boeiend. Een ploeggenote van Kopecky zou mee voor topfavoriet Zwitserland het verschil maken, was de teneur vooraf. Dat gebeurde ook, al had het wel wat voeten in de aarde.

Met Küng bij de mannen en Reusser bij de vrouwen hadden de Zwitsers kleppers bij uitstek in huis die hun land naar de wereldtitel moesten stuwen. Wat niet wil zeggen dat de rest zich onbetuigd liet. Zo reden Cavagna en Armirail voor Frankrijk een dijk van een tijdrit, maar Bettiol en Cattaneo waren namens Italië zelfs nog iets sneller. Zelfs hun tijd was niet voldoende om de Zwitserse mannen te bedreigen: Küng en Schmid zorgden voor een verschil van 18 seconden. Het was dan de vraag of na de 20 kilometer van de vrouwen nog één en ander kon verschuiven. Er gebeurde alleszins nog van alles: Reusser kwam ten val, de Italiaanse Perisco had een kettingprobleem. CHABBEY EN REUSSER DOEN HET Zo werd het een spannende bedoening. De sterke Fransen mochten ineens dromen, al was Reusser na haar val wel degelijk nog de motor bij Zwitserland. Ook Chabbey stak nog een tand bij en dat was welgekomen: met 7 seconden verschil werd het toch het verwachte goud. Zilver voor Frankrijk en brons voor Duitsland. Italië tuimelde nog van het podium.