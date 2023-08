Wellicht de eerste van vele: er staat wereldkampioen Van der Poel (als hij wil) al huldiging te wachten en dat in België

Het is voor Nederland dat Mathieu van der Poel wereldkampioen werd, maar in België staat er voor hem al een huldiging op til. De gemeente Schilde wil hem huldigen.

Dat komt omdat Van der Poel woont in 's-Gravenwezel, een deelgemeente van Schilde. Aan VRT vertelt de plaatselijke burgemeester over het initiatief. "Het is fantastisch dat een inwoner van onze gemeente op dergelijke manier de regenboogtrui heeft bemachtigd", looft Dirk Bauwens (N-VA) de nieuwe wereldkampioen wegwielrennen.

"We willen dat graag vieren maar uiteraard moet Mathieu daar zelf mee akkoord gaan. We gaan hem nu vragen of hij dat ziet zitten. Uiteraard hopen we dat hij op onze vraag wil ingaan zodat wij en de inwoners hem kunnen huldigen voor de prestatie die hij heeft geleverd."

DATUM NOG ONBEKEND

Eerst blijft Van der Poel nog even actief op het Super-WK: hij ruilt de wegfiets in voor de mountainbike. Een eventueel eerbetoon moet dus nadien plaatsvinden. Bij Schilde denken ze aan 21 augustus omdat dan een Derby Criterium plaatsvindt of het zou ook kunnen op een Carrousel-zomeravond, elke dinsdag in de huidige maand.