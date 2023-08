Wout Van Aert en Remco Evenepoel spelen haasje over op de wereldranglijst, mooie sprong van Mathieu van der Poel

Na het WK zijn er enkele verschuivingen op de UCI-ranking gebeurd. Wout Van Aert is de nieuwe nummer 2 van de wereld en springt over Remco Evenepoel. Ook wereldkampioen Mathieu van der Poel maakte een mooie sprong. Hij staat 6e.

Bovenaan de UCI-ranking vinden we nog altijd Tadej Pogacar. Hij heeft nog steeds een enorme voorsprong en ziet iemand anders op nummer 2 te komen staan. Daar staat na het WK Wout Van Aert. Dankzij zijn 2e plaats sprong hij over Remco Evenepoel, die door zijn 25e plaats op het WK heel wat punten tegenover een jaar eerder verloor.

Verder in de top 10 zijn er nog verschuivingen. Mads Pedersen gaat naar plaats 5 en voelt de hete adem van kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel die 3 plaatsen klom. Hij ging onder meer Jasper Philipsen voorbij, die naar plaats 7 zakte.

UCI-ranking individueel:

1. Tadej Pogacar: 7942,86 punten

2. Wout Van Aert: 5277 punten

3. Remco Evenepoel: 4971,20 punten

4. Jonas Vingegaard: 4702,57 punten

5. Mads Pedersen: 4252,14 punten

6. Mathieu van der Poel: 4104,67 punten

7. Jasper Philipsen: 4103 punten

8. Adam Yates: 3812,43 punten

9. Primoz Roglic: 3266,5 punten

10. Joao Almeida: 3162,5 punten

© photonews

Bij de teams blijft UAE op nummer 1 staan. Het verschil met Jumbo-Visma is weer wat groter geworden. Het 1e Belgische team is Soudal Quick-Step op plaats 6. Alpecin-Deceuninck staat ook nog in de top 10 en Lotto Dstny valt daar net buiten. Intermarché-Circus-Wanty staat 15e.