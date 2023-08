Analist steekt de loftrompet over Lotte Kopecky: "Dit moeten we altijd in de verf zetten"

Lotte Kopecky zit momenteel in de vorm van haar leven en boekt het ene succes achter het andere. Ze krijgt dan ook lof van alle kanten.

Het voorjaar van Lotte Kopecky was al geweldig en in de zomer stoomde ze door. Ze pakte de dubbel op het BK en won de openingsrit in de Tour de France Femmes. Ze reed tot de voorlaatste dag in het geel en verzekerde zich van het groen. Ook eindigde ze 2e in het eindklassement.

Op het WK trok Kopecky de lijn door. Ze won met overmacht de afvalling en 2 dagen later ook de puntenkoers. Een dag later pakte ze ook nog eens brons in het omnium. Zo zette ze haar favorietenstatus voor de wegrit van zondag nog wat kracht bij.

"Als je het geheel ziet, mag je haar de beste Belgische wielrenster ooit noemen", stak Carl Berteele bij Sporza zijn loftrompet op. "Kopecky volgde Jolien D'Hoore op de piste op, terwijl bij Kopecky ook nog eens de weg erbij komt. D'Hoore had dat minder."

Er zijn mensen die de prestaties van Kopecky al als normaal beginnen te beschouwen. "Maar we mogen dat niet zo beschouwen", ging Berteele verder. "Iedere keer wanneer ze rijdt, haalt ze resultaten en ze blijft alles maar afhaspelen. We moeten altijd in de verf zetten hoe uniek ze is."