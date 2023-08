Victor Campenaerts voorspelt het WK tijdrijden: "Ik zet mijn geld op hem in"

Het WK tijdrijden staat voor de deur en als voormalige wereldtopper in het tijdrijden is Victor Campenaerts de geknipte persoon om de kansen van de favorieten in te schatten. Aan Radio 1 gaf hij zijn mening.

"Ik zet mijn geld op Remco Evenepoel in", was Victor Campenaerts bij Radio 1 meteen duidelijk. "Tijdrijden is een heel specifieke discipline waarbij de marginal gains belangrijk zijn. Ook heeft Evenepoel tegenover zijn concurrenten die de Tour de France reden, meer op de tijdritfiets kunnen trainen. Dat zal in zijn voordeel spreken."

Wat met Wout Van Aert? "Ik verwacht dat ook hij in kortbij de overwinning zal zijn", ging Campenaerts verder. "Op het einde is er nog een Vlaamse helling (de klim naar het kasteel van Stirling over kasseien, red.) waar hij het meest in het voordeel is. Als het een secondenspel wordt, kan daar het verschil gemaakt worden."

Vorig jaar verraste Tobias Foss iedereen door in Australië wereldkampioen te worden. "Toen was het WK later in het seizoen, terwijl dat nu in augustus is. Zo is de kans kleiner dat we een verrassing zullen krijgen. Al mag er altijd een verrassing zijn. Dat is goed voor de sport", besloot Campenaerts.