Michel Wuyts ziet oplossing om Wout van Aert meer te doen winnen: "Hij heeft geen keuze meer"

Wout van Aert heeft op het WK tijdrijden geen topprestatie kunnen leveren. Van Aert werd vijfde en pakte geen medaille.

Het werd al snel duidelijk dat Wout van Aert niet meedeed voor de prijzen op het WK tijdrijden. Van Aert blijft voorlopig steken op twee overwinningen dit seizoen, de E3 Saxo Classic en het BK tijdrijden.

Maar volgens Michel Wuyts hangt ook veel af van momentopnames. Het weggeven van Gent-Wevelgem, lossen in de Ronde van Vlaanderen, de lekke band in Parijs-Roubaix, geen steun krijgen van Vingegaard in de tweede etappe van de Tour en Philipsen die de deur dicht doet in de volgende etappe.

"Stel dat hij dat allemaal waarmaakt, dan komt hij dicht bij de Van Aert van vorig jaar. Maar dat is nu niet het geval", zei hij bij HLN. Wuyts heeft dan ook een duidelijk advies voor Van Aert: hij moet nog meer gaan uitdunnen.

Geen keuze meer voor Van Aert

"Rittenkoersen rijden in functie van het hogere doel. En in de Tour meer zijn zin mag doen. Als dat al mag van de hogere heren bij Jumbo-Visma. Maar ik denk dat het ook de enige oplossing is."

Van der Poel hield zich onder meer in Tirreno-Adriatico en de Tour in om nadien stevig uit te pakken. "Ik denk dat er ook voor Van Aert geen keuze meer, als hij nog meer monumenten op zijn erelijst wil zetten."