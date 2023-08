📷 Al bezig met de volgende doelen: Wout Van Aert en Remco Evenepoel pikken de draad na het WK weer op

Voor Wout Van Aert en Remco Evenepoel zit het WK er sinds vrijdag op, maar ze zijn al met de volgende doelen weer bezig. Ze werkten na hun WK al hun 1e trainingsritten af.

Remco Evenepoel en Wout Van Aert reden op het WK in Glasgow de wegrit en de tijdrit. Van Aert pakte in de wegrit zilver en Evenepoel werd in het tijdrijden wereldkampioen.

Een dag later zat Evenepoel alweer op de rollen. Hij zat exact een uur in het zadel, om daarna richting België koers te zetten en zondag weer op hoogtestage te vertrekken. Daar legt hij zijn laatste hand voor de Vuelta waar hij vanaf 26 augustus zijn titel verdedigt.

Ook Van Aert pikte de draad weer op. Hij koos 2 dagen na de tijdrit voor een looptocht. Zo is ook hij met het najaar bezig. Van Aert zal wellicht de Renewi Tour en de Ronde van Groot-Brittannië rijden. Eventueel volgt eind september nog het EK op de VAM-berg.