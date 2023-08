Daar zien ze hem graag komen: Wout van Aert geef uitsluitsel over volgende wielerwedstrijd die hij gaat betwisten

Eerst het WK verteren, maar daarna richt Wout van Aert zich op wat nog komt. Zijn volgende wedstrijd ligt al vast.

In alle reacties in navolging van het WK wielrennen is het wat onderbesneeuwd gebleven, maar het ligt nu volledig vast wat de volgende wedstrijd is op het programma van Wout van Aert. Op Eurosport heeft Van Aert immers zelf verklapt dat dat de Tour of Britain gaat worden.

OPBOUWEN NAAR SEPTEMBER

De verwachting was al wel dat Van Aert aan de start zou komen in Groot-Brittanië. Zelf heeft hij dus al het laatste kleine beetje twijfel weggenomen. Eerst is het wel tijd om enige rust in te bouwen. Dat demonstreerde Wout van Aert al met een foto van zijn pasgeboren zoontje Jerome op zijn arm. Het zal dus vooral sportieve rust zijn.

Daarna gaat Van Aert opnieuw opbouwen richting september. De Tour of Britain gaat door van 3 tot en met 10 september. De organisatie van die wedstrijd zal de Belgische klasbak graag zien komen. Op het voorbije WK werd Van Aert tweede in de wegrit en vijfde in de tijdrit.