Dé ploeg die Evenepoel moet bekampen in Vuelta legt de laatste hand: "Sinds 2019 niet meer zo'n goede voorbereiding"

Als Evenepoel de Vuelta wil winnen, moet hij één ploeg zeker in de gaten houden. De voorbereiding van die ploeg verloopt uitstekend, als we de betrokkenen mogen geloven.

Die ploeg is uiteraard Jumbo-Visma. Met zowel Jonas Vingegaard als Primoz Roglic aan de start van de Vuelta mag Remco Evenepoel zijn borst natmaken. De Nederlandse formatie geeft te kennen dat het de bedoeling is om in de Ronde van Burgos de laatste hand aan de voorbereiding te leggen. Vingegaard gaat daar niet van start, Roglic wel.

"Sinds 2019 kende hij niet meer zo’n goede voorbereiding op de Vuelta", zegt ploegleider Marc Reef op de site van Jumbo-Visma over de Sloveen. Reef acht het met het oog op de ploegentijdrit in de Vuelta nuttig dat er ook in Burgos eentje op het menu staat en voor Roglic zelf is de aankomst bergop op de slotdag een grondige waardemeter.

© photonews

"Hij heeft zijn rust kunnen nemen en daarna volgens plan kunnen opbouwen via een hoogtestage. Hij staat er goed voor nu", hebben ze bij Jumbo-Visma alle vertrouwen in Roglic. "Ritwinst en een goed klassement zijn zeker ook een doel in de Ronde van Burgos."