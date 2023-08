Mathieu van der Poel en Thibau Nys nemen nu al doordachte beslissingen over hun veldritseizoen

Het WK op de weg zit er helemaal op en dus kan er nu gekeken worden wat er de komende weken en maanden volgt. Onder meer het crossseizoen staat al bijna voor de deur.

Mathieu van der Poel staat volgende zondag aan de start van het criterium in het Nederlandse Etten-Leur. Daarna zit het wegseizoen van Van der Poel er helemaal op en gaat hij op vakantie.

Van der Poel zit momenteel dus nog niet met het veldritseizoen in zijn hoofd. Hoe zijn crossseizoen eruit zal zien, is ook nog niet bekend. Ook teammanager Philip Roodhooft bevestigde dat.

"Maar dat zal, in kwantiteit, maximaal hetzelfde aantal crossen bevatten dan vorig seizoen", zei Roodhooft bij HLN. Van der Poel reed toen vijftien crossen, met als apotheose de regenboogtrui in Hoogerheide.

Ook Nys minder in het veld

Ook Thibau Nys zal snoeien in zijn programma in het veld. Hij zal geen dubbele weekends rijden, maar telkens één van de twee. "Dit met het voorjaar op de weg van 2024 in het achterhoofd", zegt Sven Nys. Ze willen Thibau Nys na zijn eerste wegseizoen ook niet helemaal opbranden.