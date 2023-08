Michel Wuyts duidelijk over prikkels op WK baanwielrennen van Lotte Kopecky: "Ik lach daarmee"

De wereldtitel van Lotte Kopecky is ook Michel Wuyts niet ontgaan. Hij wijst vooral naar de onderschatting van h medailles in het baanwielrennen.

Lotte Kopecky domineerde eigenlijk het hele WK bij de vrouwen. Ze zat altijd vooraan het peloton en kon ook rekenen op enkele sterke ploeggenotes Met enkele aanvallen matte ze de concurrentie af en raakte ze in het slot nog weg van de Deense Uttrup Ludwig.

Voor Michel Wuyts was het een wedstrijd om duimen en vingers van af te likken. "Van datgene wat ik de voorbije tien jaar gezien heb toch wel de meest beklijvende wedstrijd. Ik ben ondermate onder de indruk en ben blij dat we met deze wedstrijd het WK hebben kunnen afsluiten", zei Wuyts bij HLN LIVE.

Prikkels in het baanwielrennen

Eerder in de week pakte Kopecky in het baanwielrennen ook al het goud op de afvalling en in de puntenkoers. En er was nog het brons in het omnium. Het werden de laatste prikkels genoemd voor de wegrit voor Kopecky

"Ik lach daarmee", zegt Wuyts. "Prikkels? Voor de wereldtitel gaan op de piste, dat is een specialiteit. Daar moet je ook ontzettend diep voor gaan. Daar moet je ook het onderste voor uit de kan halen. Dat is een pure afpijgering. Dat zijn niet zomaar prikkels."