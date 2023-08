Remco Evenepoel was verbaasd door Tadej Pogacar: "Het zag er echt vreemd uit"

De toprenners uit het peloton hebben heel wat respect voor elkaar. Toch kunnen ze elkaar ook nog verrassen.

Remco Evenepoel en Tadej Pogacar reden dit jaar niet erg veel tegen elkaar. In Luik-Bastenaken-Luik kwam het langverwachte duel er niet door een val van de Sloveen. Op het WK op de weg pakte Pogacar brons, Evenepoel was de beste in de tijdrit.

Toch was Evenepoel begin dit jaar verrast door Pogacar. "Hij zette zijn handgrepen meer naar binnen. Ik was echt verrast toen ik hem zag rijden in de Ruta del Sol. Je zag het echt meteen dat hij een andere positie had", zei Evenepoel bij Lanterne Rouge Cycling Podcast.

"Het zag er de eerste dagen vreemd uit, maar het lijkt erop dat dat ook echt werkt voor hem", lachte Evenepoel. Dat deed het inderdaad voor Pogacar. Hij won maar liefst drie van de vijf ritten en het eindklassement in de Ruta del Sol.

Naar binen gebogen handgrepen van Pogacar