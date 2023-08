Jasper De Buyst wint voor het eerst in 4 jaar: "Hij speelde een belangrijke rol in deze zege"

Jasper De Buyst heeft nog eens kunnen winnen. Het is zijn 1e zege in 4 jaar en hij won na een prangende sprint de Egmont Cycling Race.

De Egmont Cycling Race was een open wedstrijd en in de finale reed een kopgroep van 10 renners op kop. Uiteindelijk ging we naar een langgerekte sprint en die werd door Jasper De Buyst gewonnen. Voor hem was het zijn 1e zege sinds 2019. Toen won hij de 4e rit in de Ronde van Denemarken.

"Ik had echt geen idee wie de winnaar was", vertelde De Buyst via Lotto Dstny. "Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik het was. Ik win niet zo vaak en om dan te winnen in mijn woonplaats (hij woont in zottegem, red.), is heel speciaal."

In de finale had De Buyst nog Arjen Livyns mee: "Hij speelde een belangrijke rol in deze zege. In het slot haalde hij Mike Teunissen terug en hij zorgde ervoor dat ik kon sprinten."