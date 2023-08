Wærenskjold trekt topvorm door in Frankrijk, jonge Belgen knap derde in TTT in Ronde van de Toekomst

De Noor Søren Wærenskjold heeft de eerste etappe gewonnen in de Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine.

De Tour Poitou - Charentes en Nouvelle Aquitaine is een Franse rittenkoers van drie dagen, voornamelijk sprinters. De eerste rit, tussen Confolens en Matha en zo'n 195 kilometer lang, eindigde in een massasprint.

De Noor Søren Wærenskjold, die vorige week een rit won in de Ronde van Denemarken, was ook nu de snelste in de eerste rit. Hij was sneller dan de Italiaan Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa) en Paul Penhoët (Groupama-FDJ).

Results powered by FirstCycling.com

Belgen knap derde in ploegentijdrit

In de Ronde van de Toekomst stond op de derde dag een ploegentijdrit van zo'n 21 kilometer op het programma. De Belgen deden het met Lecerf, Segaert, Van Mechelen, Craps en Vervenne bijzonder goed.

Segaert kwam in de laatste bocht wel nog ten val, maar de Belgen waren op dat moment wel een seconde sneller dan de Nederlanders. De Fransen waren nog 18 seconden sneller, de Denen deden nog eens 31 seconden af van de tijd van de Belgen. Van Mechelen is nu zesde in het klassement.

Results powered by FirstCycling.com