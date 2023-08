Lotto Dstny komt met zorgwekkende update over Tijl De Decker na zwaar ongeval

Lotto Dstny bevestigde woensdagavond dat De Decker in een ongeval op training betrokken was. Hij zou tegen de achterkant van een auto gesmakt zijn en onderging al een eerste operatie in het ziekenhuis van Lier.

Daarna werd De Decker overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, waar De Decker op dit moment in een coma ligt. "Meer nieuws over de gevolgen van de crash volgt na verder onderzoek. Onze gedachten en gebeden zijn bij Tijl", schreef de ploeg op sociale media.

De Decker is een talentvolle belofte die dit jaar nog voor het opleidingsteam van Lotto Dstny rijdt. Hij won begin maart al een rit in de Ronde van Taiwan en was begin mei de beste in Parijs-Roubaix voor beloften. Volgend jaar wordt De Decker prof bij Lotto Dstny.

Tijl De Decker was involved in a crash today. He was brought to a local hospital where he underwent surgery.

Later today he was transported to the UZA.

More news about the consequences of the crash will follow after further examinations

Our thoughts & prayers are with Tijl ♥️🙏