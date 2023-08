Bommetje net voor de Vuelta? 'Team wil inspanning doen om Roglic weg te halen bij Jumbo-Visma'

Primoz Roglic rijdt al bijna zijn hele carrière voor Jumbo-Visma. Maar een ander en ambitieus team zou de Sloveen daar misschien willen weghalen.

Primoz Roglic was jarenlang kopman nummer één in de grote rondes bij Jumbo-Visma, maar moet nu Jonas Vingegaard naast zich dulden. De Deen won de Tour nu al twee keer, terwijl Roglic telkens faalde of uitviel.

Volgens Escape Collective wil Lidl-Trek dan ook een inspanning doen om Roglic los te weken bij Jumbo-Visma. De ploeg kreeg dankzij de komst van Lidl als hoofdsponsor een serieuze kapitaalverhoging en heeft dan ook het geld om Roglic binnen te halen.

De Sloveen heeft wel nog een contract tot eind 2025 bij Jumbo-Visma, wat een probleem kan vormen voor een transfer. Maar bij Lidl-Trek zou Roglic wel weer een kans kunnen krijgen in de Tour.

De manager van Roglic reageerde ook al op het gerucht. "Ik kan me wel voorstellen dat veel ploegen interesse tonen in Primoz gezien de prestaties die hij levert. Maar Primoz heeft een contract bij Jumbo-Visma tot 2025 en hij is daar gelukkig."