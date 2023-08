Thibau Nys maakt eerste veldrit bekend en heeft ook goed nieuws over zijn crossseizoen

Thibau Nys is nog bezig aan zijn wegseizoen, maar hij kijkt al vooruit naar het nieuwe veldritseizoen. En Nys zal zich niet beperken in zijn programma.

Nys rijdt op dit moment nog de Renewi Tour, waar hij in de eerste rit 141ste werd en in de tijdrit 87ste. Vooral de rit in de Vlaamse Ardennen van vrijdag zou iets voor Nys moeten zijn. Daarna rijdt hij nog de Bretagne Classic en het EK en BK gravel.

Die laatste twee wedstrijden zijn de ideale voorbereiding richting het nieuwe crossseizoen, dat voor Nys op 8 oktober in Beringen zal beginnen. Hij zal komend seizoen tussen de 20 en 25 crossen rijden, dat bevestigde hij bij Wielerflits.

Nog niet knippen in winter

"Ik wil een aantal keer mee de finale rijden. Dat zou moeten lukken en dat zou heel mooi zijn. Dan heb ik het natuurlijk over crossen waar Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet starten", zei Nys.

Nys heeft ook niet getwijfeld om te knippen in zijn veldritseizoen en zoals Van der Poel en Van Aert maar een beperkt aantal crossen te rijden. "Dat gaat alleen gebeuren als het heel goed gaat op de weg en dat ik mijn doelen in het veld begin af te vinken. Maar daar zijn we nog lang niet."