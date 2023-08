De Cauwer speurt naar dé oplossing in rode trui-kwestie voor Remco Evenepoel: "Dat wordt een moeilijke zaak"

Remco Evenepoel staat met trots in de rode trui, maar wil 'm ook wel even doorgeven. José De Cauwer denkt dat dat niet zo evident is.

Het ging hierover tijdens de VRT-uitzending van de vijfde Vueltarit. "De trui weggeven wordt niet zo makkelijk. Dat wordt een moeilijke zaak, na wat we gezien hebben in Andorra. Diegenen die bergop rijden, staan vooraan. Diegenen aan wie je de rode trui zou willen weggeven, staan op een te grote achterstand", analyseert De Cauwer. Het is echt zoeken Mannen als Mollema en Fraile zitten in die laatste categorie. "Het is echt zoeken. De La Cruz lijkt mij nog een goeie kandidaat. Een Poels staat bij de eerste vijftien. Voor de rest kom je vaak uit bij klassementsmannen en knechten van klassementsmannen." En die geloven toch nog in hun strijd voor het klassement. Het parcours van rit 6 leent er zich toe om een nieuwe leider te krijgen. "Er is 70% kans dat de ontsnapping tot het einde gaat. Wie zit er dan bij die dicht genoeg staat? Als ze voorop blijven, zal het maximaal met een paar minuten zijn. Pakweg een Arensman zou ik niet te veel vertrouwen. Dat is geen renner die je zomaar vijf minuten geeft." Het is vooral kwestie om rustig te blijven De Cauwer ziet nog een andere optie voor Soudal Quick-Step dan nadrukkelijk te speuren naar een renner om de leiderstrui aan door te geven. "Koersen zonder je druk te maken, kan je ook doen. Er zijn nog altijd ploegen die de etappe willen winnen. Op die manier kan je ook het spel spelen. Het is vooral een kwestie om rustig te blijven."