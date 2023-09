Belgische Senne Knaven (20) hangt fiets aan de haak na ongeval: "Er is veel meer in het leven"

Senne Knaven (20), een van de dochters van Servais Knaven en Natascha den Oude, hangt haar fiets aan de haak. Na een ongeval op training kan ze het niet meer opbrengen.

Senne Knaven, die dit jaar reed bij AG Insurance-NXTG U23, raakte in april dit jaar betrokken bij een zwaar trainingsongeluk in het Nederlandse Chaam. Ze reed tegen een paaltje en werd weggebracht met een helikopter.

Knaven liep daarbij een zware hersenschudding en een gebroken rib op en zat twee weken later weer op haar fiets, maar dat ongeluk heeft haar toch aan het denken gezet. De Belgische heeft nu besloten om haar fiets aan de haak te hangen.

"Sinds mijn ongeluk heb ik mij gerealiseerd dat er veel meer in het leven is en meer is om voor te leven. Ik begon na te denken wat ik wilde en besefte dat wielrennen op dit niveau niet is wat ik wil, op dit moment. Ik ben de liefde voor de sport kwijt en dat is heel verdrietig", schrijft Knaven op haar sociale media.