Een waanzinnig tijdperk zit er nu dan toch op: wielerwereld eert levende legende volop na jaren van spektakel

Het tijdperk dat nooit leek te eindigen zit er nu dan toch op. Een waanzinnig spektakel is het geweest, wat Annemiek van Vleuten de wielerwereld geboden heeft.

De slotetappe van de Simac Ladies Tour voorbije zondag was de laatste koers in de carrière van Annemiek van Vleuten. Op haar 40ste hangt ze de fiets aan de haak. Jarenlang oogste de Nederlandse doorzetter verbazing vanwege het feit dat zij op latere leeftijd nog ongelooflijke sportprestaties kon leveren om u tegen te zeggen.

Ondanks een moeilijker 2023 zette Van Vleuten de kers op de taart door nog eens de Giro Donne op haar naam te schrijven. Dat had ze al drie keer eerder gedaan. Ook won ze drie keer de Vuelta voor vrouwen en was ze vorig jaar de beste in de Tour de France Femmes.

Een fenomeen. Een icoon. Annemiek van Vleuten nam vandaag afscheid van de wielersport. Reden genoeg om nog één keer ons petje af te nemen voor haar grandioze carrière.#wielrennen #vanvleuten #nossport pic.twitter.com/9kahur686S — NOS Sport (@NOSsport) September 10, 2023

Ook op haar palmares: de Ronde van Vlaanderen (2x), Luik-Bastenaken-Luik (2x), het WK op de weg (2x), het WK tijdrijden (2x) en de tijdrit op de Olympische Spelen. Talloze wieleraccounts op sociale media zetten haar gloriejaren - vaak gekleurd door offensief te koersen - nog eens in de verf door haar verwezenlijkingen op te lijsten.

Annemiek van Vleuten is one of the all-time greats 🐐



After 16 years in pro cycling and four world titles on the road, the Dutch rider has called an end to a glistening career 👏🤩 pic.twitter.com/ii0d0BSRoO — Road Code (@RoadCode) September 11, 2023

Annemiek van Vleuten crosses the finish for the final time as a professional cyclist 🏁



What a career, what a rider 👏@Movistar_Team | @AvVleuten pic.twitter.com/yOJjgVTt53 — Eurosport (@eurosport) September 10, 2023

💛For ever the first winner of the TDFF,



Here's to your illustrous career, and the memories you gave us on the Tour de France Femmes avec Zwift🫡 Enjoy the start of the rest of your life, Annemiek van Vleuten 👋



💛À jamais la première gagnante du TDFF,



A ton illustre carrière,… pic.twitter.com/8WzyYbjtqv — Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) September 11, 2023