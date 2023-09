Ex-winnares Waalse Pijl en Amstel tankt moed met tweede eindzege van het jaar, ook UAE boekt ferm succes op slotdag

Een ex-winnares van de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race heeft bewezen dat ze nog niet afgeschreven moet worden. Ook UAE was aan het feest op de laatste dag van de Ronde van de Ardèche.

Ze hadden er in de Ardèche al zes dagen koers op zitten en het zag er vrij goed uit voor Cavalli, met nog slechts twee rensters die binnen de minuut van haar stonden. Die laatste korte rit van Beauchastel naar Privas moest wel nog altijd tot een goed eind gebracht worden.

Dat lukte voor de Italiaanse, want het werd een heus secondenspel aan de aankomst en een tweestrijd tussen haar ploeg FDJ-Suez en UAE. De ploeg uit de Emiraten had een één-tweetje beet dankzij winnares Olivia Baril uit Canada en de Italiaanse Magnaldi. Zij bleven Cavalli voor in een sprint met drie.

CAVALLI BLIJFT LANDGENOTE VOOR

Haar derde plaats in de daguitslag betekende ook wel zekerheid over de eindoverwinning voor Cavalli, die 14 seconden voor hield op haar landgenote Magnaldi. Na haar boerenjaar 2022 met winst in de Waalse Pijl en de Amstel loopt het dit jaar moeilijker, maar na een rittenkoers in de Pyreneeën is het nu toch opnieuw raak voor Cavalli.