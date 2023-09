Jumbo-Visma heeft Remco Evenepoel al eerder een niet mis te verstane boodschap gegeven

Het is nog altijd rekening houden met Jumbo-Visma voor Remco Evenepoel. Ook nu de Belgische kampioen geen concurrent meer is voor de Nederlandse ploeg in het klassement.

Sinds die oplawaai van 27 minuten is de strijd voor het klassement voorbij voor Evenepoel. Wel heel knap was het hoe hij zich een dag later herpakte met een fenomenale ritzege. Zondag wilde hij het allemaal nog eens overdoen, maar het was knokken om voorop te geraken. Jumbo-Visma liet het in eerste instantie niet gebeuren.

© photonews

Het betoog van Evenepoel achteraf maakte duidelijk dat hij Vingegaard vele malen er van probeerde te overtuigen dat hij niet meer voor het klassement ging. Jumbo-Visma had al voor aanvang van rit 15 duidelijk gemaakt dat Evenepoel niet de hele tijd carte blanche zou krijgen, zo blijkt.

"Het was een heel goede rit van hem, maar ik sprak hem al voor de start", vertelt Kuss in De Telegraaf. "Ik zei hem: 'We kunnen je niet elke dag in de ontsnapping laten gaan, want dan pak je dadelijk nog alle tijd die je hebt verloren terug, weet je?'. Hij staat echter nog steeds ver achter en antwoordde dat hij enkel voor ritzeges zou gaan."