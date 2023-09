Opnieuw een mijlpaal in carrière van Lotte Kopecky en dat is veelbelovend voor dat laatste grote doel: "Het is speciaal"

De carrière van Lotte Kopecky zit volledig in de lift. Alweer is een nieuwe mijlpaal bereikt die afgevinkt kan worden door de wereldkampioene.

Met reeds twee ritzeges achter haar naam liet Kopecky haar eindzege in de Simac Ladies Tour niet meer in gevaar komen. Voor het eerst staat ze bovenaan in een WorldTour-rittenkoers. Daar staat ze bij stil in een reactie op de site van de wielerwedstrijd.

BEVESTIGING VOOR KOPECKY

"Dit was al met al een prima week. Voor mij de bevestiging dat ik een seizoen lang kan presteren en dat we dat ook als team kunnen bereiken", is het absoluut een nieuwe opsteker voor Kopecky. "Uiteindelijk kunnen we de Simac Ladies Tour afsluiten met weer een prima dag."

Ook in een persbericht van haar ploeg SD Worx kwam er nog een reactie. "Het is speciaal om voor het eerst een eindklassement op dit niveau te winnen. Ik hoop dat ik deze vorm nog kan doortrekken tot aan het Europese kampioenschap", richt ze haar blik op nog een laatste groot doel in 2023. "Het is simpelweg een topseizoen."