Verschrikkelijke gebeurtenis is ten huize Evenepoel hard aangekomen: "Ligt mijn vrouw en mezelf nauw aan het hart"

In Marokko heeft een zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 6.8. Het epicentrum van de aardbeving lag in het Atlasgebergte, op zo'n 70 kilometer van de stad Marrakech. Het dodental is inmiddels al opgelopen tot meer dan 2000. Remco Evenepoel leeft enorm mee met alle slachtoffers en hun families daar.

Dat mag niet verbazen: zijn echtgenote Oumi Rayane en haar familie is van Marokkaanse afkomst. Bij de voorstelling van de ploegen voor de vijftiende rit in de Vuelta verschenen Evenepoel en zijn ploegmaats van Soudal Quick-Step met een vlag van Marokko op het podium.

In situations and days like these, sports feels like a secondary matter. The most important thing is the safety of and help for the people that are suffering. My heart and thoughts are with the people of Morocco, a place that is very close to the heart of my wife and myself. 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/7WvR7jck36