Wout van Aert schenkt klare wijn en voegt nog wielerwedstrijden toe aan zijn programma

Wout van Aert is er zeker nog niet klaar mee. Enkele wielerwedstrijden zijn nog aan zijn programma toegevoegd.

Van in de Tour of Britain, de rittenkoers uit de voorbije week die hij opnieuw op zijn naam wist te schrijven, heeft Wout van Aert een interview gegeven aan Het Laatste Nieuws. Van Aert heeft tijdens het gesprek duidelijkheid geboden over zijn resterende programma in dit wielerseizoen.

Van Aert verklapte dat hij in Italië de Coppa Bernocchi en Gran Piemonte gaat rijden. Het was nog niet eeder geweten dat deze koersen hem op hun startlijst hadden staan. Ook de Super 8 Classic, het EK en het WK gravel staan nog op het menu.

VAN AERT KOERST BEGIN OKTOBER OP DE WEG

Voor het WK gravelracen zal Van Aert in de regio rond Veneto vertoeven en dan past het wel om er ook nog die twee Italiaanse wegwedstrijden bij te nemen. De Coppa Bernocchi zal op 2 oktober gereden worden, de Gran Piemonte op 5 oktober. In het weekend nadien komt dan het WK gravel aan de beurt.