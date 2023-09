Tadej Pogacar zorgt voor nieuwe verrassing in aanloop naar duel met Remco Evenepoel

Tadej Pogacar zal woensdag voor het eerst sinds het WK in Glasgow opnieuw koersen. Hij begint aan zijn Italiaanse programma.

Tadej Pogacar was aangekondigd voor de Coppa Sabatini van komende donderdag, maar neemt woensdag ook al deel aan de Giro della Toscana. Daarna neemt Pogacar ook nog deel aan de Giro dell’Emilia (30 september) en Tre Valli Varesine (3 oktober) en de Ronde van Lombardije (7 oktober). Daar wacht een duel met Remco Evenepoel.

"Ik was na het WK toe aan een pauze, maar voel me nu weer fris en gretig om deze laatste periode in Italië aan te vatten. Het Italiaanse najaar is altijd een van mijn favoriete periodes van het wielerjaar. Er heerst in aanloop naar de Ronde van Lombardije altijd een geweldige sfeer."

In de Giro della Toscana, in totaal 190 kilometer, moeten de renners twee keer over de Monte Serra in de laatste 90 kilometer, een klim van 9,3 km aan 6,6%. De top van de laatste beklimming ligt op iets minder dan 30 kilometer.