Remco Evenepoel pakt 50ste profzege met nieuw straf nummertje, Vingegaard lijkt Kuss de eindzege te schenken

Remco Evenepoel heeft nog maar eens zijn klasse getoond in de Vuelta. Op La Cruz de Linares boekte hij zijn derde ritzege en stelde hij zijn bergtrui veilig.

Voor de tweede dag op rij zat Remco Evenepoel in de ontsnapping in de Vuelta, in de eerste plaats om zijn bergtrui helemaal veilig te stellen. Dat lukte ook en nadien draaide de Evenepoel de knop om richting een nieuwe ritzege.

De kopgroep werd stilaan uitgedund en al op de voorlaatste klim van de dag versnelde Evenepoel. Hij schudde op iets meer dan 30 kilometer van de streep de Brit Max Poole als laatste af en reed onbedreigd naar een derde ritzege in deze Vuelta. Het is op zijn 23ste al zijn 50ste profzege.

🚴🇪🇸 | Remco Evenepoel pakt zijn derde overwinning van deze Vuelta en de 50ste van zijn loopbaan. Een grootse prestatie 🎩🎩🎩. #LaVuelta23. 🚵🚵🚵



In de groep der favorieten probeerden onder meer Ayuso en Landa nog weg te rijden, maar Jumbo-Visma controleerde opnieuw alles. Vooral Jonas Vingegaard bepaalde het tempo en verloor aan de streep doelbewust nog wat seconden.

Sepp Kuss blijft zo in de rode leiderstrui en heeft nu 17 seconden voorsprong op Vingegaard en 1'08" op Roglic. Cian Uijtdebroeks verloor ook nog wat tijd, maar blijft wel 7de in het klassement.

