Sanne Cant en Laurens Sweeck in het nieuw: dit is hun nieuwe veldritteam



Foto: © photonews

Sanne Cant en Laurens Sweeck rijden komen volgend veldritseizoen voor Crelan-Corendon. Het is nog steeds dezelfde ploeg, maar het heeft met Corendon een nieuwe hoofdsponsor. De gebroeders Roodhooft stelden woendsdagavond een van hun veldritteams voor. De ploeg met Belgisch kampioene Sanne Cant en Laurens Sweeck werd voorgesteld. Afgelopen winter heette het team Crelan-Fristads, maar komende winter zal het team Crelan-Corendon heten. Zo keert Corendon terug in het wielerpeloton. In het verleden sponsorde Corendon al een team van de gebroeders Roodhooft. Dat was toen het team met Mathieu van der Poel en heet tegenwoordig Alpecin-Deceuninck. Door de coronacrisis haakte Corendon als sponsor af, maar ondertussen zetten ze opnieuw de stap. Naast Cant zullen ook Inge van der Heijden, Marion Norbert-Riberolle en Manon Bakker voor het team rijden. Bij de mannen zijn het naast Sweeck ook nog Joran Wyseure, Mees Hendrikx, Toon Vandebosch en Witse Meeussen. Emiel Verstrynge, Aaron Dockx en Xaydee Van Sinaey zijn de beloften binnen het team. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Crelan-Corendon Cyclo-Cross Team (@crelancorendon)



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur