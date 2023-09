Jasper Philipsen voert nog een bisnummer op voor Alpecin-Deceuninck en troeft in eigen land de Nederlanders af

Aan de hoogvorm van Jasper Philipsen komt maar geen einde. Alpecin-Deceuninck kan dankzij hem ook juichen in de Gooikse Pijl.

Na zijn succesvolle Tour de France is Jasper Philipsen niet gestopt met winnen. Er was al een ritzege in de Renewi Tour, vrijdag was hij de beste in het Kampioenschap van Vlaanderen en ook in de Gooikse Pijl kreeg dat nog een vervolg.

Dat is traditioneel uiteraard een grote sprinterskans op Belgische bodem en dat was dit jaar niet anders. Tal van grote namen die het aan de meet tegen mekaar konden opnemen. Philipsen kwam daar opnieuw als beste uit en klopte Nederlanders Olav Kooij en Dylan Groenewegen.

LAATSTE KOERS JAKOBSEN ALS EUROPEES KAMPIOEN

Gerben Thijssen van Intermarché-Circus-Wanty was de tweede Belg op de vierde plaats. Fabio Jakobsen eindigde in zijn laatste koers in de trui van Europees kampioen zesde.