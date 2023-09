José De Cauwer is het niet helemaal eens met Patrick Lefevere over Remco Evenepoel: "Als je dat nu al doet"

De Vuelta zit er op en dus is het al uitkijken naar de volgende koersen. Voor Remco Evenepoel wachten er nog twee doelen.

Remco Evenepoel heeft er al een lang seizoen opzitten met heel wat verschillende doelen, maar toch gaat hij nog een maand door. Op 7 oktober rijdt hij nog de Ronde van Lombardije, een week later volgt het sluitstuk met de Chrono des Nations.

Maar Patrick Lefevere had het met oog op volgend seizoen ook niet erg gevonden als Evenepoel nu al een streep gezet had onder dit seizoen. Al zou Evenepoel dan wel een paar maanden niet koersen, iets wat niet echt in zijn natuur ligt.

José De Cauwer vindt het toch ook goed dat Evenepoel nog even doorgaat. "Er kan de komende maanden nog gesleuteld worden aan enkele zaken, maar om daar nu al mee te beginnen? Als je de riem er nu afgooit, dan is het nog een lange weg richting de Tour", zegt hij bij Sporza.