Pijnlijk: Wout van Aert zorgt ervoor dat Jumbo-Visma slechts één doelstelling niet haalt

Jumbo-Visma domineerde dit jaar de grote rondes. Het kon ook bijna al zijn doelen afvinken dit jaar, behalve één.

Het seizoen van Jumbo-Visma is opnieuw bijzonder geslaagd. Het won de drie grote rondes, heeft op dit moment 62 overwinningen en staat momenteel tweede op de UCI-ranking van de ploegen. De Nederlandse formatie kon dit jaar dan ook bijna al zijn doelen afvinken.

GCN-journalist Daniel Benson kreeg namelijk een foto in handen van de doelen van de ploeg dit jaar. En die waren niet min. De Tour winnen, de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen, Giro winnen, Vuelta winnen en meer dan tien overwinningen met sprinter Olav Kooij.

Geen overwinning in Monument

Vier van die vijf doelstellingen zijn ondertussen behaald, want Kooij won tot nu toe al 11 keer dit jaar. In de Ronde van Groot-Brittannië schreef hij maar liefst vier ritten op zijn naam met hulp van lead-out Wout van Aert.

Maar mede door Van Aert kon Jumbo-Visma niet al zijn doelstellingen afvinken. In de Ronde van Vlaanderen was Tadej Pogacar de sterkste, Parijs-Roubaix was voor Mathieu van der Poel. Volgend jaar staat die doelstelling wellicht opnieuw op het lijstje.