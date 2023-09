Veldrijden terug in de Lage Landen: jonge Belg en Nederlandse al ferm beloond voor inspanningen op Kleeberg Cross

Veel aandacht naar de weg, maar ook het veldrijden is alweer aan de gang. Een Belg en Nederlandse konden zondag juichen in Mechelen. In het Nederlandse Mechelen, welteverstaan.

De Kleeberg Cross in Mechelen, een C2-cross, is steevast één van de vroege afspraken in het veldritseizoen. De nog altijd maar 20-jarige Ward Huybs van Baloise Trek Lions zag het als een gelegenheid om zijn kans te grijpen. Het werd een clash tussen youngsters, want enkel de 17-jarige Yordi Corsus kon de schade wat beperken.

Het verschil tussen hen beiden was ook nog wel duidelijk. Huybs zette het talent van Pauwels Sauzen-Bingoal op 36 seconden. Op de derde plaats dan wel een man met veel ervaring: Corné van Kessel kwam binnen op 49 seconden van de winnaar. Hij vergezelde als enige Nederlander dus de twee Belgen op het podium.

VAN ALPHEN WINT BIJ DAMES

Bij de vrouwen was het wel één van onze noorderburen die wist te zegevieren. Aniek van Alphen moest vooral strijden om Marie Schreiber op afstand te houden. Dat lukte: de kloof tussen de 777-renster en de Luxemburgse was 13 seconden. Leonie Bentveld was de enige die ook nog binnen de halve minuut bleef en finishte als derde.