Lotgenoot steunt Nathan Van Hooydonck: "Ik herken je enige vraag"

Nathan Van Hooydonck heeft noodgedwongen een punt achter zijn carrière moeten zetten. Ondertussen kreeg hij al heel wat steunbetuigingen en dat van Sonny Colbrelli die hetzelfde meemaakte, springt eruit.

Sonny Colbrelli moest in 2022 stoppen met wielrennen. Tijdens de Ronde van Catalonië kreeg hij meteen na een rit een hartaanval. Hij moest gereanimeerd worden en kwam er weer bovenop. Ook kreeg hij een inwendige defibrillator. Daardoor moest hij stoppen met koersen.

Het nieuws van Nathan Van Hooydonck en dat de Belg na een hartaanval en een inwendige defibrillator ook moest stoppen met koersen, greep Colbrelli dan ook aan. Op Facebook plaatste hij een bericht.

© photonews

"Ik begrijp wat er nu door je hoofd gaat", richtte Colbrelli zich tot Van Hooydonck. "Ik herken je pijn en je enige vraag: waarom moet dit mij overkomen?"

"Ik weet wat je in je ziekenhuisbed voelt als ze je zeggen dat je carrière voorbij is en als je het zelf niet wil geloven, maar in die momenten moet je sterk zijn en denken dat wij nog leven, terwijl velen dat niet kunnen zeggen", aldus Colbrelli.

"Weet dat je er niet alleen voor staat en dat je nooit alleen zal zijn. Ik wens je het beste in je verdere leven, Nathan", besloot de Italiaan.