Vanthourenhout ziet één grote concurrent voor Van Aert en De Lie op EK: "Hij heeft veel indruk gemaakt"

De Belgen trekken zondag met Arnaud De Lie en Wout van Aert als kopmannen naar het EK in Drenthe. Maar wie worden de grootste concurrenten?

Heel wat toppers lieten dit EK in Drenthe links liggen. Zo rijden Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Primoz Roglic over twee weken de Ronde van Lombardije, die laatste twee nemen ook nog wat rust na de zware Vuelta.

Mathieu van der Poel is dan weer in Parijs voor het Olympische testevent in het mountainbiken. Maar er zijn natuurlijk nog altijd genoeg concurrenten. "Vooral Pedersen zal gevaarlijk zijn", zegt bondscoach Sven Vanthourenhout bij De Morgen. "Hij heeft de voorbije maanden grote indruk gemaakt."

Bij de Fransen zijn Laporte en Alaphilippe de kopmannen, maar Vanthourenhout twijfelt aan hen. "Laporte vond ik de voorbije maanden niet super. Alaphilippe is een vraagteken. Misschien geeft hij op na 150 kilometer. Of misschien wint hij solo. Alles kan."