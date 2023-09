Wout van Aert wijst Primoz Roglic terecht: "Dat was niet het meest verstandige"

Jumbo-Visma benadrukt graag hun motto '#samenwinnen'. Maar in de Vuelta leek dat niet altijd het geval te zijn.

Jumbo-Visma domineerde dit seizoen weer enkele koersen en had daardoor de mogelijkheid om renners de overwinning te gunnen. Het meest controversiële was de overwinning van Christophe Laporte in Gent-Wevelgem, die Wout van Aert hem cadeau deed.

In de Vuelta deed zich door omstandigheden hetzelfde voor en kon Sepp Kuss de overwinning op zijn naam schrijven, voor zijn ploegmaats Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Maar de Sloveen leek het niet helemaal eens met de keuze om Kuss de eindzege te gunnen.

Niet verstandig

"Ik heb er mijn eigen idee over", zei de Sloveen daarover. "Dat was misschien niet de meest verstandige uitspraak", zegt Wout van Aert bij Het Nieuwsblad. "Vooral omdat het alleen maar voor meer commotie zorgde."

"Primoz heeft natuurlijk die achtergrond als individuele sporter en soms komt dat nog eens terug", zegt Van Aert. "Maar het voornaamste is de manier waarop ze het uiteindelijk hebben weten af te ronden."