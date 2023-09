Monsterploeg in de maak? 'Wout van Aert en Remco Evenepoel worden binnenkort ploegmaats'

Werken Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step aan een fusie? De twee ploegen zouden achter de schermen al een tijdje werken aan een fusie in 2024.

Het Nederlandse Wielerflits pakt uit met het bijzondere nieuws dat Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step sinds juli werken aan een fusie van de twee ploegen. Dat hebben meerdere bronnen aan Wielerflits bevestigd.

Richard Plugge zou de CEO van de ploeg worden, Merijn Zeeman zou dan hoofdcoach worden, terwijl Patrick Lefevere lid wordt van de Raad van Commissarissen van de ploeg. Het zou slechts een kwestie van tijd zijn voor het nieuws bekend wordt gemaakt.

Nog veel vraagtekens

De ploeg zou onder de naam Visma-Soudal of Soudal-Visma door het leven gaan, maar er lijken toch ook nog enkele problemen uit de weg gewerkt moeten worden. Want Soudal Quick-Step heeft op dit moment 23 onder contract voor 2024, terwijl Jumbo-Visma er 27 heeft. En een ploeg mag er maximaal 30 hebben.

De vraag is ook of alle toppers dan aan boord zullen blijven. Met Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step en Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Wout van Aert zouden dat opeens heel veel kopmannen in één ploeg worden.

Beide ploegen hebben met Jumbo-Visma en AG Insurance Soudal Quick-Step ook een vrouwenploeg. Daar zou dan ook een oplossing voor gevonden moeten worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.