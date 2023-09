Tweevoudig medaillewinnares op BK heeft eerste zege in de cross al beet en juicht met ruime bonus op landgenote

De medailles van op het BK zijn mooie herinneringen. Vandaag kunnen opstaan met al een zege achter haar naam dit seizoen, is mogelijk zeker even prettig voor Alicia Franck.

Voor de 28-jarige renster van De Ceuster-Bonache is het veldritseizoen zeker al aan de gang. In het eerste deel van deze maand liet Franck al een vierde en vijfde plaats noteren in Duitsland. Zaterdag tekende ze present voor de Varberg Cyclocross, een C2-veldrit in Zweden.

HET ZEGEGEBAAR BIJ ALICIA FRANCK

Deze keer nam Franck met niets anders vrede dan met de hoofdprijs. Slechts veertien dames haalden de finish en de meesten deden dat op ruime achterstand van Franck. Met een voorsprong van 1'06" op haar eerste achtervolgster had Franck ruim de tijd om het zegegebaar te maken.

De eerste zege van het seizoen is dus een feit voor de dame die in 2021 en 2023 al brons pakte op het BK. De volgende die in Zweden de aankomst bereikte was ook een Belgische, de 19-jarige Febe De Smedt. Met Lara Defour finishte ook nog een landgenote als vierde, het was de Deense Lisbygd die ook nog het podium haalde.