Wout van Aert blijft met twijfels achter: "Tuurlijk speelt dat in mijn hoofd"

Wout van Aert heeft voor de zoveelste keer genoegen moeten nemen met zilver op een groot kampioenschap. Maar hij laat de moed zeker niet zakken.

Wout van Aert is voor de achtste keer in vier jaar en voor de 12 keer in totaal tweede geworden op het EK in Nederland. Net als al het hele seizoen was het opnieuw net. En dat begint toch ook wel door te wegen.

"Tuurlijk speelt dat in mijn hoofd", gaf Van Aert eerlijk toe bij Sporza. Van Aert rijdt elke koers om te winnen, zoals hij dat ook vandaag deed. Maar tijdens de koers is hij er niet echt mee bezig dat hij al zo vaak tweede werd. "Het is wel een vaststelling die ik niet kan ontkennen."

Het zorgt ervoor dat Van Aert met een dubbel gevoel achterblijft. "Enerzijds is het mooi dat ik er telkens bij ben, maar dit jaar is er een van net niet." Toch laat Van Aert er zich niet door ontmoedigen. "Ik heb er alle vertrouwen in dat het in de toekomst anders zal zijn."