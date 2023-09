Belgische renner heeft duidelijke mening over mogelijke monsterfusie: "Altijd iemand de dupe"

Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step die voor een monsterfusie zorgen? Het zou zomaar kunnen. En dat gaat uiteraard enorme gevolgen hebben. Dat heeft ook Jasper Stuyven ondertussen door.

De geruchten over een mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma werden door Patrick Lefevere niet meteen ontkent en dat voedde meteen de speculaties dat er toch iets aan de hand zou kunnen zijn.

Jumbo stopt na 2024 als sponsor in het wielrennen en dus zijn er gesprekken lopende over een mogelijke monsterfusie. Binnen het peloton zijn daar toch wel wat mensen ongerust over, zoveel is ondertussen duidelijk.

Stuyven: "Geen fan"

“Het is raar dat Jumbo-Visma na zo'n geweldig seizoen geen nieuwe sponsor vindt. Persoonlijk ben ik geen fan van zo'n superteam", aldus Jasper Stuyven in Vals Plat.

Alle grote renners in hetzelfde team? Dat ziet Stuyven niet zitten. Bovendien ziet hij in dat er altijd iemand de dupe zal zijn, gezien je twee ploegen met een andere werking aan het werk hebt.