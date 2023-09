Bondscoach gaat helemaal niet akkoord met uitspraak van Sven Nys

Het crossseizoen begint dit jaar wat later dan andere jaren. Dat maakt Sven Nys verdrietig, zo liet hij weten.

“Mijn hart bloedt als ik zie dat de cross inkrimpt. Ik denk dat we nog een paar jaar door een zure appel heen moeten”, zei Sven Nys eerder deze week aan Het Nieuwsblad nadat Lokeren en Kruibeke dit jaar van de crosskalender verdwenen.

Lokeren zou graag in de eindejaarsperiode organiseren, terwijl Kruibeke officieel vooral niet georganiseerd wordt door wegenwerken.

Voor de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt kloppen die uitspraken van Sven Nys helemaal niet. Het is volgens hem precies goed dat de cross wat later begint. Ook het EK en WK gravel heeft daar volgens hem niks mee te zien.

“Ik denk dat het juist goed is dat het crossseizoen iets later op gang komt, want je zag de laatste jaren een tendens dat er in augustus en september al crossen waren. Daar was dan sowieso geen media-aandacht voor. Voor mij kan het crossseizoen prima in oktober beginnen”, klinkt het bij Indeleiderstrui.