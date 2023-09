Michel Wuyts stelt zich openlijk de vraag: "Accepteer Wout van Aert dat wel van Remco Evenepoel?"

De voorbije dagen gonsden de geruchten over een fusie tussen Soudal-QuickStep en Jumbo Visma nog luider dan anders. Dat wordt geen gemakkelijke oefening, zo beseft ook Michel Wuyts.

Mathieu Heijboer liet een tijdje geleden vallen dat hij het wel zag zitten om met Remco Evenepoel te werken. Waren het profetische woorden of wou hij de Vlaamse supporters alleen maar wat paaien?

Een fusie voor 2024 lijkt met het huidige aantal renners bij beide ploegen eigenlijk zo goed als onmogelijk. Maar ook richting 2025 zijn er nog heel wat heilige huisjes die moeten sneuvelen om een fusie levensvatbaar te maken.

“Op dit ogenblik liggen voor 2024 bij Jumbo-Visma 27 renners onder contract. Van Benoot over Kuss tot Van Baarle tel ik 12 papabili voor de Tour. Mannen die stuk voor stuk getuned zijn in opoffering of onderdanigheid”, klinkt het bij Michel Wuyts in Het Laatste Nieuws.

En dan moet je daar een Remco Evenepoel nog tussen krijgen. “'Voel je een beetje vrij, maar het geel van Vingegaard gaat boven alles.' Met nog een vaste regel: aan de autoriteit van ploegleiders Zeeman, Niermann en manager Plugge wordt niet getornd.”

“Kan een fanatiek baasje als Evenepoel daarin aarden? Bij Soudal Quick-Step kunnen Lodewyck en Van Bondt wat wikken, het is wel Evenepoel die beschikt. Dominantie ligt in 's mans karakter. Vraag is of Van Aert, Van Baarle en andere sterkhouders die dominantie accepteren”, besluit Wuyts.