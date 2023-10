Julian Alaphilippe over onzekere toekomst van Soudal Quick-Step: "Het is triest, maar ja.."

Julian Alaphilippe heeft zich voor het eerst uitgesproken over de mogelijke fusie tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma. De Fransman vindt het vooral jammer.

Julian Alaphilippe rijdt met de Coppa Bernocchi maandag een van de laatste voorbereidingen op de Ronde van Lombardije komende zaterdag. Vorige zaterdag was hij ook aanwezig in Emilia, daar eindigde hij op meer dan drie minuten van winnaar Primoz Roglic.

"De Giro dell' Emilia was al een mooie koers, maar ik miste wel de goede benen in de finale om de besten te volgen', vertelde Alaphilippe maandag aan een Cycling Pro Net. 'Ik ben wel goed gerecupereerd en klaar voor vandaag."

The Wolfpack

Maar ook bij Alaphilippe zit de mogelijke fusie in zijn achterhoofd. "Wij weten niet veel. Het is een beetje ingewikkeld voor iedereen. We proberen ons te concentreren op de koers en hopen dat de situatie opgelost wordt, dat we goed nieuws krijgen. Want het is een beetje vervelend."

"Het is vooral verdrietig, want het is een ploeg die al jaren in het hart van de wielersport staat. Het is een ploeg met een grote historie. Het is triest, maar ja.. Het is nog niet zover. We gaan niet huilen en we wachten op goed nieuws. Wij zijn allemaal aan het hopen."